شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. ترتيب الألعاب الرياضية فى حصد الميداليات الاولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى عدة نسخ من الدورات الأولمبية، وكانت أول نسخة عام 1912 بستوكهولم، وآخر نسخة عام 2016 بريو دى جانيرو، وخلال هذه الدورات حققت البعثات المصرية 32 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات، و 10 فضيات و 15 برونزية .

وجاء ترتيب الألعاب وفقا للتتويج الأولمبى كالتالى ..

المركز الأول رفع الأثقال وتوج بـ 13 ميدالية 6 ذهبيات و 3 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات

ثانيا المصارعة حقق 7 ميداليات منها ذهبيتان و 3 فضيات بالاضافة إلى برونزيتان

ثالثا الملاكمة وجمع لاعبيها 4 ميداليات، فضية و 3 برونزيات

رابعا الغطس وتوج بميداليتان، فضية وبرونزية

خامسا الجودو وحقق ميداليتان، فضية وبرونزية

سادسا السلاح وحقق فضية واحدة فى منافسات الشيش

سابعا التايكوندو وتوج ببرونزيتان، اخرها ميدالية هداية ملاك في أولمبياد ريو دي جانيرو