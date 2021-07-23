شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما أنقذ حلمى طولان نجم الأهلي من الإعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة، التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى.

وقال أيمن أشرف لاعب الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الاعتزال عقب حادث والدته وشقيقته لولا تدخل حلمي طولان نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق أنبي.

وقال أيمن أشرف عبر تصريحات تلفزيونية سابقة: ”اتخذت قرارا باعتزال كرة القدم عقب حادث وفاة والدتي وشقيقتي، مٌتابعاً: عقب عودتي إلى بلدتي فوجئت بزيارة مدربي حلمي طولان المدير الفني لفريق سموحة وقتها لتقديم واجب العزاء وفور علمه بقراري باعتزال كرة القدم رفض طولان ذلك القرار بشدة، وطالبني بالاستمرار في الملاعب والعودة للتدريبات في أسرع وقت“.