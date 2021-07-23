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أولمبياد طوكيو .. شاهد استعدادات اليابان لافتتاح أولمبياد 2020

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الاستاد الأولمبى بطوكيو ، لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق بعد قليل ، بمشاركة 206 دولة من مختلف دول العالم، ومن بينها مصر.

وعلى قدم وساق يجرى الاستعداد للحفل الذى يشهد حضور شخصيات دولية هامة على رأسها ماكرون الرئيس الفرنسي ، و توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية بخلاف مسئولي عدد من الدول المشاركة في البطولة .

ووجهت الأبنية المواجهة لاستاد حفل الافتتاح رسائل تحية للضيوف المشاركين في الأولمبياد .

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو  ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

 

استاد الحفل
استاد الحفل

 

ستاد الحفل
ستاد الحفل

 

العمارات المواجهة للاستاد
العمارات المواجهة للاستاد

 

الاستعدادات
الاستعدادات

 

الاستاد الاولمبى
الاستاد الاولمبى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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