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أولمبياد طوكيو .. شاهد لاعبى مصر بالزى الرسمى قبل حفل افتتاح الاولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - قبل دقائق من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو ، ظهر لاعبو منتخب تنس الطاولة بالملابس الرسمية المقرر ارتداؤها في طابور عرض البعثة المصرية ، وهو عبارة عن بدل كلاسيكية على مستوى البنات والرجال .

ويظهر في الصور كل من عمر عصر و خالد عصر ، ومحمد البيلى ، و هنا جودة ، ويسرا حلمى ، و دينا مشرف ، وفرح عبد العزيز .

ومن المقرر أن يضم طابور العرض للبعثة المصرية 58 فردا من لاعبين و مسئولي اللجنة الأولمبية .

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو  ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

منتخب الطاولة بالعلم المصرى
منتخب الطاولة بالعلم المصرى

 

متنخب الطاولة
متنخب الطاولة

 

بعثة الطاولة بالعلم المصرى
بعثة الطاولة بالعلم المصرى

 

لاعبى مصر
لاعبى مصر

 

مسئولى الاولمبية
مسئولى الاولمبية

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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