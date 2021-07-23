شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. شاهد لاعبى مصر بالزى الرسمى قبل حفل افتتاح الاولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل دقائق من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو ، ظهر لاعبو منتخب تنس الطاولة بالملابس الرسمية المقرر ارتداؤها في طابور عرض البعثة المصرية ، وهو عبارة عن بدل كلاسيكية على مستوى البنات والرجال .

ويظهر في الصور كل من عمر عصر و خالد عصر ، ومحمد البيلى ، و هنا جودة ، ويسرا حلمى ، و دينا مشرف ، وفرح عبد العزيز .

ومن المقرر أن يضم طابور العرض للبعثة المصرية 58 فردا من لاعبين و مسئولي اللجنة الأولمبية .

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.



منتخب الطاولة بالعلم المصرى



متنخب الطاولة



بعثة الطاولة بالعلم المصرى



لاعبى مصر