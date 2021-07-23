شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. مصر فى الترتيب الـ 31 فى طابور عرض افتتاح الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة و ينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو ، بمشاركة البعثة المصرية ، فى البطولة التى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتشارك البعثة المصرية فى طابورعرض وتقديم البعثات .

ومن المقرر أن يكون ترتيب دخول البعثة المصرية فى طابورعرض تقديم البعثات المشاركة فى الأولمبياد هو الواحد والثلاثون ، بينما تعد الإمارات أول بلد عربى فى الترتيب حيث تحل ثامنة فى الترتيب العام ، من بين 206 دولة مشاركة فى البطولة .

وتأتى الجزائر فى الترتيب التاسع، و اليمن السابع عشر، بينما العراق الترتيب العشرون وسلطنة عمان التاسع والثلاثون، وفيما يخص لبنان فهى آخر البلاد العربية فى الترتيب فى الطابور وتحل فى الترتيب رقم 203 .

أما أمريكا فتأتى فى المركز الـ 204 و فرنسا 205 أما اليابان فى المركز الأخير 206 ، وعلى مستوى الطابور الأول فى التقديم فيخص اليونان حيث أنها مهد وبداية الدورات الأولمبية.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.