شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان بعد رحلة اليابان.. 18 مليون جنيه قيمة أول صفقات الأهلى الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مسئولو الأهلي عقد شراء كريم فؤاد أول صفقات الفريق الصيفية مع نظرائهم في نجوم المستقبل رسمياً، في الوقت الذي وقع اللاعب على بنود عقده الشخصي، فيما اتفق الطرفان على الإعلان عن الصفقة فور عودة اللاعب من اليابان بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد المقامة هناك حالياً.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ناديه سيدفع مبلغ 15 مليون جنيه لنادي النجوم على قسطين بعد اتمام الصفقة رسمياً ، فيما يوجد 3 ملايين جنيه عباراة عن قيمة مشروطة لن يتم دفعها إلا لو شارك اللاعب في عدد مباريات معين مع المنتخب الاول وتحقيقه نسبة مشاركة معينة مع الفريق، فضلاً عن فوزه ببطولة افريقيا والدوري العام مع الأهلي.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، دون الحصول على راحة بعد مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المؤجلة من الأسبوع الـ24 في بطولة الدوري الممتاز والتى ستقام بعد غد الأحد، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.