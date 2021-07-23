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أولمبياد طوكيو..58 مصريا فى طابور عرض افتتاح الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - يشهد طابور عرض وتقديم البعثات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، مشاركة 58 فردا من البعثة المصرية ، منهم لاعبين و لاعبات ، و أعضاء مجلس الأولمبية .

ومن المقرر أن يشهد الطابور ظهور هديا ملاك لاعبة التايكوندو في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور  ، وفي الجانب الأيسر علاء أبوالقاسم لاعب السلاح  الذي يرفعان العلم وخلفهما في المنتصف المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي  .

وعن باقى اللاعبين فيأتى في الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان

في الصف الثاني : الدكتور عبدالعزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد  والأستاذ عمرو سليم  ،  وفي الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا اشرف وفرح حسين وأمل أدم  ،  وفي الصف الرابع  ،  رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري

في الصف الخامس : ندى عاطوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي  ، في الصف السادس : رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله ، في الصف السابع : عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد توحيد  .

ويأتي في الصف الثامن : مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ  ، في الصف التاسع : عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويوسف طلبة  ، في الصف العاشر : زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور

في الصف الحادي عشر : علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي ، أولمبياد طوكيو ..موعد منافسات مصر يوم 24 يوليو في الاولمبياد

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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