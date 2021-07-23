شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو..58 مصريا فى طابور عرض افتتاح الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد طابور عرض وتقديم البعثات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، مشاركة 58 فردا من البعثة المصرية ، منهم لاعبين و لاعبات ، و أعضاء مجلس الأولمبية .
ومن المقرر أن يشهد الطابور ظهور هديا ملاك لاعبة التايكوندو في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور ، وفي الجانب الأيسر علاء أبوالقاسم لاعب السلاح الذي يرفعان العلم وخلفهما في المنتصف المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي .
وعن باقى اللاعبين فيأتى في الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان
في الصف الثاني : الدكتور عبدالعزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد والأستاذ عمرو سليم ، وفي الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا اشرف وفرح حسين وأمل أدم ، وفي الصف الرابع ، رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري
في الصف الخامس : ندى عاطوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي ، في الصف السادس : رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله ، في الصف السابع : عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد توحيد .
ويأتي في الصف الثامن : مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ ، في الصف التاسع : عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويوسف طلبة ، في الصف العاشر : زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور
في الصف الحادي عشر : علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي ، أولمبياد طوكيو ..موعد منافسات مصر يوم 24 يوليو في الاولمبياد