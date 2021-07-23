شكرا لقرائتكم خبر عن ليس أبو جبل أو جنش.. بيراميدز يطلب ضم حارس مفاجئ من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن إدارة نادي بيراميدز دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في الزمالك لضم حارس مرمى لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وربط البعض بين انتقال واحد من الثلاثي محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد لبيراميدز إلا أن بيراميدز لم يطلب أياً من الثلاثي لعدم الحاجة لهم.

وأكد مصدر أن بيراميدز دخل في مفاوضات لضم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك المعار للاتحاد السكندري بحيث يتم ضمه فور انتهاء اعارته لزعيم الثغر ،وذلك لوجود رؤية داخل نادي بيراميدز ترفض ضم حارس مرمى كبير صاحب أسم، ويفضلوا ضم حارس مرمى صغير السن نظراً لوجود الثلاثي شريف اكرامي والمهدي سليمان، في الوقت الذي من المقرر أن يعود أحمد الشناوي بعد 7 أشهر من الأن عقب علاجه من اصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها مؤخراً.

وترفض إدارة بيراميدز خلق أزمة بين الحراس حال ضم حارس مرمى كبير جديد في ظل الاقتناع التام بمستوى شريف اكرامي وأحمد الشناوي ومن بعدهم المهدي سليمان، ولكن الأزمة مع الأخير دفعت إدارة النادي للتفكير في ضم حارس مرمى جديد ولكن يكون صغير السن.

في الوقت الذي يرغب الزمالك في ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ولكن إدارة الأخير لازالت تتمسك بخدماته وترفض بيعه، وأرتبط أسم دونجا بالانتقال للزمالك في الفترات السابقة إلا أن الصفقة لم تتم فى الوقت الحالى دخل دونجا ضمن حسابات الجهاز الفنى لفريق الزمالك مُجدداً لتدعيم مركز الوسط لتعويض رحيل فرجاني ساسي.