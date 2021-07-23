شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال موسيماني للاعبي الأهلي عقب التعادل مع البنك الأهلي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بتدارك أخطاء مباراة الإنتاج الحربي التى أقيت أمس وتعادل فيها الفريق بهدف لمثله في الدوري ، وشدد المدير الفني في حديثه مع لاعبي الأهلي خلال محاضرة عقدها معهم على هامش مران اليوم على ضرورة "نسيان" نتيجة مباراة البنك الأهلي والتعلّم فقط من الأخطاء التى وقعوا فيها خلال هذا اللقاء من أجل تداركها مُستقبلاً.

وأوضح موسيماني للاعبي الأهلي أن مباراة البنك الأهلي شهدت أخطاء من الفريق ككل لذا كان التعادل منطقياً لأن الفريق لم يلعب من أجل الفوز وحثّهم على ضرورة النهوض سريعاً من "كبوة" التعادل أمام البنك؟

وعقد موسيماني جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق اليوم ،الجمعة، لمناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، دون الحصول على راحة بعد مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المؤجلة من الأسبوع الـ24 في بطولة الدوري الممتاز والتى ستقام بعد غد الأحد، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.