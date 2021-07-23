شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى ترشيحًا لضم محمد هلال من وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة الزمالك، ترشيحا لضم محمد هلال جناح وادي دجلة الذي يجيد اللعب في مراكز الهجوم المختلفة، على أن يتم حسم مدى إمكانية إتمام الصفقة من عدمه بالتشاور بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وإدارة الكرة بالنادى الأبيض، خاصة إن محمود مرعي مدافع وادي دجلة مرشح أيضا للانتقال إلى الزمالك.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك خلال الفترة المقبلة، صفقات تدعيم الفريق في الموسم الجديد خاصة في ظل طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تدعيم عدد من المراكز المختلفة بالفريق وذلك لتعزيز القوة الضاربة بقلعة ميت عقبة للمنافسة على مختلف البطولات في الموسم الجديد.

فيما قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تأجيل حسم ملف الراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، لرغبته فى التركيز على المنافسات القوية التى تنتظر الفريق، سواء فى بطولتى الدورى الممتاز أو كأس مصر، خاصة فى ظل منافسة الأبيض على لقب الدورى هذا الموسم