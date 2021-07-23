شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. موسيماني يبحث مع معاونيه برنامج الفريق استعدادًا للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق اليوم ،الجمعة، لمناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، دون الحصول على راحة بعد مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، المؤجلة من الأسبوع الـ24 في جدول المسابقة والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.

فيما أعرب بيتسو موسيماني عن حزنه لفقدان نقطتين في مشوار فريقه بالدوري بعد التعادل مع البنك الأهلي بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد "الأهلي والسلام" والمؤجلة من الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري، مؤكدا أن هذه هي كرة القدم لكن يمكننا اصلاح ذلك.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لم نلعب جيدا وأنا محبط من فريقي ومن نفسي لأننا لم نقدم الكرة الجيدة وليس فكرة التراجع في آخر 5 دقائق وتركنا المباراة تهرب منا في آخر 5 دقائق وكان علينا انهاء المباراة من الشوط لأول لو استغلينا الفرص التي حصلنا عليها بشكل جيد".

تابع: كرة القدم تعاقبك لو لم تستغل الفرص التي تتحصل عليها وتترجمها إلى أهداف، مشيرا إلى أن فريقه سيقاتل على لقب الدوري ، معقبا" ليس لدينا شيء لنفعله ولا نعلم ما سيحدث وعلينا القتال حتى آخر مباراة لأنه لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".

وعن تأثر فريقه بالغيابات الموجودة في صفوفه لوجود عدد كبير من لاعبيه في صفوف المنتخب الأولمبي علق: "لو كنت أبحث عن عذر لحملت الموضوع لغيابات اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الأولمبي ولكني أرفض تحميل ذلك للغيابات أو الحكم لأننا كنا على علم برحيل مجموعة من اللاعبين للانضمام للمنتخب الأولمبي من قبل ولكن نرغب في مساعدة بلدنا رغم أن البطولة ليست مدرجة في الأجندة الدولية وكان يمكننا رفض الأمر من البداية".