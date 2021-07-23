تقارير تكشف.. هل يخطط صلاح للاعتزال في ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصلت الصحف الإنجليزية التكهن بمستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في ظل نهاية عقده مع الريدز في 2023، وكشفت عن تطور جديد بأنه يفضل الرحيل قبل نهاية عقده وأنه لا يخطط للاعتزال بين أسوار ملعب "آنفيلد".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الجمعة، فإن محمد صلاح يحرص على تعزيز مسيرته بالبحث عن تحد جديد بشكل أكبر، مشيرة إلى أنه رغم حبه لليفربول إلا أنه لا يرى أن تلك المحطة ستكون نهاية رحلته.

وأضافت الصحيفة أن هذا هو السبب في إجراء صلاح لعدة مقابلات خلال الأشهر الـ12 الماضية، والتي شهدت تلميحات عن الخطوة التالية في مسيرته.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يريد أن يتم الاعتراف به على أنه ضمن فئة أفضل اللاعبين، ويجب أن يعرف في أي ناد سيحصل على ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح سيحصل على ذلك التقدير من أندية مثل برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، لكن الأوضاع المالية في كلا الناديين قد لا تسمح باتخاذ تلك الخطوة.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه من المنطقي بالنسبة لليفربول أن يستفيد من محمد صلاح ببيعه في الوقت الحالي مع اقترابه من سن 30 عاما من أجل إعادة استثمار هذه الأموال في شراء لاعب يبقى مع الفريق لخمس أو ست أو سبع سنوات مقبلة.