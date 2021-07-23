علي فرج ونور الشربيني يتوجان ببطولة العالم للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

توج بطلا مصر علي فرج ونور الشربيني ببطولة العالم في الإسكواش، المقامة في شيكاغو في الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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تتويج نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، هذا العام هو الخامس في تاريخها والثاني على التوالي.

فازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5 ، 11-8 ، 8-11 ، 11-9.

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كما توج البطل المصري علي فرج، المصنف الأول على العالم، بلقب بطولة العالم للإسكواش، بفوزه اليوم الجمعة، على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني على العالم بنتيجة 3-1، في نهائي مصري خالص.

تأهل فرج للمباراة النهائية بعد إقصاء مواطنه طارق مؤمن حامل اللقب بالفوز عليه بنتيجة 3-2، في مباراة استمرت 84 دقيقة، بينما تأهل محمد الشوربجي للمباراة النهائية على حساب النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت 50 دقيقة.​