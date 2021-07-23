اخبار الرياضه

أولمبياد طوكيو .. موعد منافسات مصر يوم 24 يوليو في الأولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. موعد منافسات مصر يوم 24 يوليو في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -   تستأنف البعثة المصرية منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو ، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل ، و التى تضم 134 لاعب ولاعبة  فى البعثة المصرية ، بخلاف الاحتياطيين .

وتشمل المنافسات رياضات السباحة ، و السلاح ، و الرماية ، و تنس الطاولة ، الريشة الطائرة ، و الملاكمة ، و تجديف، جمباز ، تايكوندو ، القوس و السهم، بالإضافة إلى منتخب كرة اليد .

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون منافساتهم وفقا للمواعيد التالية ..

الرماية

الزهراء شعبان ...الساعة   1:30 صباحا

سامى عبد الرازق ....الساعة 6 صباحا

السلاح

 محمد عامر  الساعة 2:00 صباحا   منافسات دور الـ 64

زياد السيسى   الساعة 2:00 صباحا  منافسات دور الـ 64

مهاب ياسر    الساعة 2:00 صباحا  منافسات دور الـ 64

تنس الطاولة

عمر عصر الساعة  2:00 صباحا    دور المجموعات

أحمد صالح   الساعة 2:00 صباحا   دور المجموعات

دينا مشرف   الساعة 2:00 صباحا   دور المجموعات
يسرا أشرف   الساعة 2:00 صباحا  دور المجموعات

دينا مشرف و عمر عصر  الساعة 4:15 صباحا  دور الـ 16 بالزوجى المختل

التجديف

عبد الخالق البنا   الساعة 2:00 صباحا  الدور الثانى

القوس و السهم

أمل ادهم و يوسف طلبة   الساعة 2:30 صباحا منافسات دور الـ 16 بالزوجى المختلط

الجمباز

عمر العربى    الساعة  3:00 صباحا  

التايكوندو

نور حسين  الساعة 3:00 صباحا منافسات دور الـ 16

الريشة الطائرة

ضحى هانى و أدهم حاتم  الساعة 3:20 صباحا  دور المجموعات

ضحى هانى و أدهم حاتم   الساعة 11:00صباحا  دور المجموعات

الملاكمة

عبد الرحمن عرابى   الساعة 7:12 صباحا  دور الـ 32

يسرى رزق    الساعة 1:12 مساء   دور الـ 32

السباحة

فريدة عثمان   الساعة  12:30 مساء  منافسات التصفيات

منتخب كرة اليد

مصر و البرتغال  الساعة 12:30 مساء  دور المجموعات

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا