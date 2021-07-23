شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. موعد منافسات مصر يوم 24 يوليو في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو ، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل ، و التى تضم 134 لاعب ولاعبة فى البعثة المصرية ، بخلاف الاحتياطيين .
وتشمل المنافسات رياضات السباحة ، و السلاح ، و الرماية ، و تنس الطاولة ، الريشة الطائرة ، و الملاكمة ، و تجديف، جمباز ، تايكوندو ، القوس و السهم، بالإضافة إلى منتخب كرة اليد .
ومن المقرر أن يخوض اللاعبون منافساتهم وفقا للمواعيد التالية ..
الرماية
الزهراء شعبان ...الساعة 1:30 صباحا
سامى عبد الرازق ....الساعة 6 صباحاالسلاح
محمد عامر الساعة 2:00 صباحا منافسات دور الـ 64
زياد السيسى الساعة 2:00 صباحا منافسات دور الـ 64
مهاب ياسر الساعة 2:00 صباحا منافسات دور الـ 64
تنس الطاولة
عمر عصر الساعة 2:00 صباحا دور المجموعات
أحمد صالح الساعة 2:00 صباحا دور المجموعات
دينا مشرف الساعة 2:00 صباحا دور المجموعات
يسرا أشرف الساعة 2:00 صباحا دور المجموعات
دينا مشرف و عمر عصر الساعة 4:15 صباحا دور الـ 16 بالزوجى المختلالتجديف
عبد الخالق البنا الساعة 2:00 صباحا الدور الثانى
القوس و السهم
أمل ادهم و يوسف طلبة الساعة 2:30 صباحا منافسات دور الـ 16 بالزوجى المختلطالجمباز
عمر العربى الساعة 3:00 صباحاالتايكوندو
نور حسين الساعة 3:00 صباحا منافسات دور الـ 16الريشة الطائرة
ضحى هانى و أدهم حاتم الساعة 3:20 صباحا دور المجموعات
ضحى هانى و أدهم حاتم الساعة 11:00صباحا دور المجموعاتالملاكمة
عبد الرحمن عرابى الساعة 7:12 صباحا دور الـ 32
يسرى رزق الساعة 1:12 مساء دور الـ 32السباحة
فريدة عثمان الساعة 12:30 مساء منافسات التصفياتمنتخب كرة اليد
مصر و البرتغال الساعة 12:30 مساء دور المجموعات