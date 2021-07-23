شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. موعد منافسات مصر يوم 24 يوليو في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو ، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل ، و التى تضم 134 لاعب ولاعبة فى البعثة المصرية ، بخلاف الاحتياطيين .

وتشمل المنافسات رياضات السباحة ، و السلاح ، و الرماية ، و تنس الطاولة ، الريشة الطائرة ، و الملاكمة ، و تجديف، جمباز ، تايكوندو ، القوس و السهم، بالإضافة إلى منتخب كرة اليد .

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون منافساتهم وفقا للمواعيد التالية ..

الرماية

الزهراء شعبان ...الساعة 1:30 صباحا

سامى عبد الرازق ....الساعة 6 صباحا

السلاح

محمد عامر الساعة 2:00 صباحا منافسات دور الـ 64

زياد السيسى الساعة 2:00 صباحا منافسات دور الـ 64

مهاب ياسر الساعة 2:00 صباحا منافسات دور الـ 64

تنس الطاولة

عمر عصر الساعة 2:00 صباحا دور المجموعات

أحمد صالح الساعة 2:00 صباحا دور المجموعات

دينا مشرف الساعة 2:00 صباحا دور المجموعات

يسرا أشرف الساعة 2:00 صباحا دور المجموعات

دينا مشرف و عمر عصر الساعة 4:15 صباحا دور الـ 16 بالزوجى المختل

التجديف

عبد الخالق البنا الساعة 2:00 صباحا الدور الثانى

القوس و السهم

أمل ادهم و يوسف طلبة الساعة 2:30 صباحا منافسات دور الـ 16 بالزوجى المختلط

الجمباز

عمر العربى الساعة 3:00 صباحا

التايكوندو

نور حسين الساعة 3:00 صباحا منافسات دور الـ 16

الريشة الطائرة

ضحى هانى و أدهم حاتم الساعة 3:20 صباحا دور المجموعات

ضحى هانى و أدهم حاتم الساعة 11:00صباحا دور المجموعات

الملاكمة

عبد الرحمن عرابى الساعة 7:12 صباحا دور الـ 32

يسرى رزق الساعة 1:12 مساء دور الـ 32

السباحة

فريدة عثمان الساعة 12:30 مساء منافسات التصفيات

منتخب كرة اليد

مصر و البرتغال الساعة 12:30 مساء دور المجموعات