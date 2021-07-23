شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يتوجه اليوم للإسكندرية لدخول معسكر مغلق لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل لاعبو الاسماعيلى اليوم الجمعة معسكر مغلق فى الإسكندرية حيث يستمر حتى موعد لقاء بيراميدز فى الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً باستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

ويواجه الدراويش وديا فريق أبها السعودى يوم 26 من الشهر الجارى ثم ودية أخرى مع كفر الدوار فى 27 يوليو على هامش المعسكر أيضا ،وذلك ضمن تحضيرات الفريق للقاء بيراميدز .

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا ، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.