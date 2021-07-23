شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. زحام فى مدخل استاد طوكيو لحضور حفل الافتتاح... صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القرية الأولمبية بطوكيو، زحاماً شديداً وطوابير اصطفت على مداخل الاستاد، لحضور حفل افتتاح دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك رغم الاجراءات الاحترازية المعقدة التي تفرضها اليابان على الأولمبياد خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

ورغم الإجراءات الاحترازية المعقدة، إلا أن الزحام كان شديدا ، فى ظل حرص الجميع على حضور الحفل، و المقرر أن يشهد طابور العرض ، للبعثات المشاركة فى البطولة الأهم على مستوى العالم .

وتأتى إقامة هذه البطولة بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم العام الماضي 2020 حيث تم التأجيل بناءا على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.











