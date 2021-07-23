شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. الدولي للريشة الطائرة يبرز مشاركة النائبة هادية حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تقرير مطول عن مشاركة النائبة هادية حسني لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو 2020 مشيدا بنجاحها الرياضي وأيضا النجاح في كونها عضوة بمجلس النواب في مصر وأيضا تحضر للحصول على الدكتوراة في الصيدلة بجامعة القاهرة في تحقيق لمعادلة صعبة للغاية.

بدأ التقرير الحديث عن هادية حسني بالإشادة بمشاركتها للمرة الثالثة في الأولمبياد في انجاز كبير يحسب لها بجانب نجاحها العلمي وأيضا في البرلمان.

وأجرى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للريشة الطائرة حوار مع هادية حسني التي أكدت سعادتها بالتواجد للمرة الثالثة في الأولمبياد وايضا تحدي كل الظروف والإجراءات المحيطة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تزيد التحديات لدى جميع المشاركين في البطولة.

وأوضحت هادية حسني في حوارها ، لدي طموحات كبيرة في أولمبياد طوكيو بعد غيابي عن المشاركة في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، والتى تقام فى طوكيو فى الفترة من 23 يوليو الجارى وحتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة البعثة المصرية والتى تشارك بعدد 134 لاعب ولاعبة فى مختلف الألعاب ، وتستضيف طوكيو الدورة الأولمبية للمرة الثانية في التاريخ بعد استضافتها للمرة الأولى عام 1964.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليابان، والواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة إذ يستمر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021 لمدة 4 ساعات كاملة.