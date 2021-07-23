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أولمبياد طوكيو ..نتائج البعثة المصرية فى اليوم الأول من الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 23 يوليو ، عدة منافسات للاعبى البعثة الصمرية فى مختلف الألعاب ، وقد استهلت المنتخبات المشاركات فى لعبتى التجديف ، والقوس والسهم، وشهدت نتائج متفاوتة ، نرصدها فى السطور التالية ..

نجح عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف فى التأهل إلى منافسات ربع نهائى منافسات التجديف، فى القارب الفردى ، بعد احتلاله المركز الثالث فى التصفية السادسة ، بزمن  7:03.44 دقائق  ، وضمن اللاعب الصعود لربع النهائى بعيدا عن دور الترضية، والمركز السادس فى الترتيب العام للمجموعات الستة التى تخوض السباق .

ومن المقرر أن  يخوض عبد الخالق البنا منافسات ربع النهائى فى الثانية فجر يوم الاثنين  المقبل .

وفى القوس والسهم احتلت أمل آدم المركز قبل الأخير الـ 63  فى المرحلة الترتيبية ، بعد أن حصدت 570 نقطة ، على أن تلتقى مع لاعبة كوريا فى دور الـ 64 من منافسات الأولمبياد .

كما احتل يوسف طلبة المركز الـ 56 ، بعد أن حقق 645 نقطة ، على أن يلتقى مع لاعب كازاخستان فى الدور التالى 

كان المنتخب الأولمبى لكرة القدم قد خاض أولىمبارياتا أمام اسبانيا، وتعادلا سلبيا فى مباراة نالت إشادات واسعة بأداء الفراعنة فى الأولمبياد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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