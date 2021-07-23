شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة علي فرج ونور الشربيني بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونورالشربيني المصنفة الأولى للسيدات، ببطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على منافسه المصرى محمد الشوربجي المصنف الثاني بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 12-10, 11-9, 11-4.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها علي فرج ببطولة العالم، عقب تتويجه بنسخة عام 2019، والتي أقيمت في شيكاغو أيضًا.

بينما فازت نور الشربيني في المباراة النهائية على المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9

بهذا الفوز تواصل نور الشربيني حفاظها على صدارة التصنيف العالمي، بعدما كانت نوران جوهر قد اقتربت من معادلة نقاط الشربيني بعد موسم مميز قدمته لاعبة وادي دجلة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، وأخيراً 2021.



علي فرج وابنته فريدة



علي فرج وأسرته



علي فرج وزوجته نور الطيب



علي فرج



علي ونور



نور الشربيني ووالدها



نور الشربيني