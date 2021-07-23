شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..أحمد حجازى.. برج المُراقبة فى دفاع الفراعنة "الكبار والصغار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوماً بعد الآخر يثبت أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني أنه لاعب من طراز فريد يتفوق على كثير من أبناء جيله، صنع أسلوبه الخاص وشق طريقه إلى المجد فى أكثر المراكز داخل الملعب بعداً عن الأضواء والشهرة، ورغم ذلك قدم حجازي الأداء الذى جعل الجميع يقف له احتراماً على أدائه النموذجي سواء مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو.

بدأ أحمد حجازي مسيرته الكروية لاعباً في النادي الاسماعيلي، رحلة حجازى الأوروبية بدأت مع فريق فيورنتينا الإيطالى فى 2012، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع الرباط الصليبى للركبة، ليبتعد طويلاً عن الملاعب ويشارك لمدة موسم مع فريق بيروجيا على سبيل الإعارة، قبل أن يستعيد تألقه مع الأهلى لمدة عامين، وبعدها إلى وست بروميتش ألبيون منذ 2017 وحتى 2020، قبل أن ينضم إلى اتحاد جدة السعودي فريقه الحالي.

وشارك حجازى مع الأهلى فى 56 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى 35 مع الإسماعيلى و14 لقاء فى إيطاليا، كذلك مثل المدافع منتخب بلاده فى 62 مواجهة منذ عام 2011.

المدافع المصرى يمتاز بقوة واضحة فى ألعاب الهواء، حيث إنه من أفضل مدافعى قارة أفريقيا على مستوى الكرات الرأسية، والتعامل مع الصراعات الثنائية، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وبناء الهجمات من الخلف إلى الأمام، دون ارتكاب مخالفات مستمرة، لكن يعيبه فقط البطء أحيانًا فى التعامل مع المهاجمين أصحاب السرعات الخاطفة.



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