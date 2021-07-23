شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. زحام فى طوابير نقل الإعلاميين إلى حفل افتتاح الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القرية الأولمبية بطوكيو زحام شديد، و كثافة عددية فى مناطق نقل الإعلاميين، من أجل التوجه إلى مكان إقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، والمقررأن يقام فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت اليابان .

ورغم الإجراءات الاحترازية المعقدة، إلا أن الزحام كان شديدا ، فى ظل حرص الجميع على حضور الحفل، و المقرر أن يشهد طابور العرض ، للبعثات المشاركة فى البطولة الأهم على مستوى العالم .

وتأتى إقامة هذه البطولة بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم العام الماضي 2020 حيث تم التأجيل بناءا على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.



اتوبيسات نقل الاعلاميين



نقل الاعلاميين



زحام شديد فى القرية