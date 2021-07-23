شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل التدريب على فترتين فى ثانى أيام معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته على فترتين "صباحًا ومساءً" فى ثانى أيام معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لعودة استئناف مبارياته فى مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر كارتيرون خوض الفريق تدريباته على فترتين فى أول ثلاث أيام بمعسكر برج العرب، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين بعد فترة الراحة الطويلة التى حصلوا عليها لمدة 11 يومًا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي 26 و29 يوليو الجاري على الترتيب.

وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس المقبل، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.