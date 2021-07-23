شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل التدريب على فترتين فى ثانى أيام معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته على فترتين "صباحًا ومساءً" فى ثانى أيام معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لعودة استئناف مبارياته فى مسابقة الدورى الممتاز.
وقرر كارتيرون خوض الفريق تدريباته على فترتين فى أول ثلاث أيام بمعسكر برج العرب، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين بعد فترة الراحة الطويلة التى حصلوا عليها لمدة 11 يومًا.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي 26 و29 يوليو الجاري على الترتيب.
وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس المقبل، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويرغب المدرب الفرنسى عدم تشتيت اللاعبين بأى شىء سوى التركيز فى الدورى، ولعب كل مباراة بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.