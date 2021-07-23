شوقي غريب يحذر اللاعبين من انتفاضة الأرجنتين في اوليمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - حذر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، لاعبيه من التهاون في مباراة الأرجنتين المقرر لها التاسعة والنصف صباح الأحد المقبل في الجولة الثانية لاوليمبياد طوكيو ، بعد تعادل الفراعنة السلبي في مباراة إسبانيا التي أقيمت أمس الخميس.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو التي أقيمت أمس الخميس، ليحصل كل منتخب على نقطة، بينما يتصدر منتخب أستراليا المجموعة بعد فوزه على الآرجنتين 2 / 0.

طالب شوقي غريب من اللاعبين اللعب على الفوز وإحراز هدف مبكر في مرمي الأرجنتين، واستغلال الحالة المعنوية السيئة للاعبين بعد الخسارة أمام استراليا بهدفين دون رد.

بدأ منتخب مصر أمام إسبانيا بتشكيل مكون من :محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور ، بينما بدأ منتخب إسبانيا بتشكيل مكون من :سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و اولومو داني و ميرندا جوان.