تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وماينز الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يخوض ليفربول الليلة مباراة ودية جديدة استعدادا للموسم الجديد 2021/2022 عندما يواجه فريق ماينز الألماني مساء اليوم الجمعة في معسكر الفريق بالنمسا.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، حيث من المنتظر أن يقود النجم المصري محمد صلاح الريدز أمام الفريق السابق للمدرب يورجن كلوب.

وأعلنت قناة "أون تايم سبورتس" أنها ستنقل المباراة، ومن المقرر أن يتولى محمد الكواليني مهمة التعليق عليها.

وتكون هذه المباراة هي الأولى لليفربول التي ستكون لمدة 90 دقيقة خلال فترة الإعداد، بعدما استغرقت أول مباراتين نصف ساعة.

وبدأ ليفربول الاستعداد للموسم الجديد يوم الثلاثاء الماضي بالتعادل 1-1 في مباراتين متتاليتين ضد واكر إنسبروك وشتوتجارت، وكانتا لمدة 60 دقيقة فقط.