مصر في طوكيو.. يوسف طلبة يحقق المركز 56 في القوس والسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتل يوسف طلبة المركز رقم 56 من المرحلة الترتيبية من مسابقة القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020.

وأنهى يوسف طلبة المرحلة الترتيبية من منافسات القوس والسهم في المركز الـ56 من أصل 64 لاعبا، بتحقيق 645 نقطة.

ونجح يوسف (20 عاما) في إصابة الهدف (10 نقاط) في 28 مرة، وكانت هذه المشاركة هي الأولى له في الأولمبياد.

ومن المقرر أن يواجه يوسف صاحب المركز التاسع في الترتيب، الكازاخستاني دينيس جانكين، في دور الـ64 من فردي رجال.

وحصد دينيس جانكين (31 عاما) 669 نقطة ليحتل المركز التاسع.

ومن المقرر أن تقام مواجهة دور الـ64 بين يوسف وطلبة ودينيس جانكين فجر الثلاثاء المقبل 27 يوليو.

ويرمي كل لاعب في تلك المنافسات 72 سهما، ويحصد الأعلى تحقيقا للنقاط المركز الأول.