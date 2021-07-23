مصر في طوكيو.. مواجهة قوية تنتظر أمل آدم في القوس والسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتلت أمل آدم المركز قبل الأخير من المرحلة الترتيبية من مسابقة القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020.

وأنهت أمل آدم المرحلة الترتيبية من منافسات القوس والسهم في المركز الـ63 قبل الأخير بتحقيق 570 نقطة.

ومن المقرر أن تواجه أمل آدم لاعبة كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني "مينهي جانج" في دور الـ64 من فردي سيدات.

وحصدت مينهي جانج 677 نقطة خلف الكورية آن سان متصدرة الترتيب برصيد 680 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة دور الـ64 بين أمل آدم ومينهي جانج فجر الثلاثاء المقبل 27 يوليو.