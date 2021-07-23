وفاة مايك سميث مدرب منتخب مصر الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توفي المدرب الإنجليزي مايك سميث المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عن عمر يناهز 83 عاماً بعد مسيرة حافلة مع كرة القدم.

وكان سميث هو أخر مدير فني أجنبي يتوج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية حيث قاد الفراعنة للتتويج ببطولة أمم أفريقيا 1986.

وصنع سميث تاريخاً مع منتخب ويلز حيث كان أول مدرب أجنبي يقود المنتخب الويلزي الذي وصل تحت اشرافه لربع نهائي كأس أوروبا عام 1976 قبل أن يخرج على يد يوغوسلافيا.

ونعى الاتحاد الويلزي سميث قائلاً إن "أفكار الجميع في الاتحاد الويلزي لكرة القدم مع عائلة وأصدقاء مايك سميث في هذا الوقت الحزين".