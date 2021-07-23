مصر في طوكيو.. عبدالخالق البنا يتأهل لربع نهائي التجديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل عبد الخالق البنا إلى ربع نهائي منافسات التجديف "القارب الفردي" للرجال في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

ووصل البنا إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الثالث في التصفية السادسة من الدور التمهيدي بزمن 7 دقائق و3 ثواني.

وجاء البنا خلف الألماني زييدلير أوليفير (7:00) صاحب المركز الأول والياباني أراكاوا ريوتا (7:02) صاحب المركز الثاني، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى ربع النهائي.

‏ويتكون الدور ربع النهائي من 24 متسابقا، وسيقام في الساعة الثانية فجر الإثنين المقبل.

واحتل البنا وهو بطل إفريقيا المركز السادس في الترتيب العام للدور التمهيدي من المسابقة الذي شارك فيه 132 متسابقا.