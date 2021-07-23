شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة البنك ويبدأ التجهيز لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة البنك الأهلي التى أقيمت أمس، الخميس، في الدوري الممتاز وبدأ الجهاز الفني يُجهّز لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الأحد المقبل في الدوري ، ويخوض الفريق مران اليوم استعداداً لمباراة الأحد المقبل التى يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

على صعيد متصل، يواصل حسين الشحات لاعب الفريق خوض البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة بجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية ، وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران الفريق الثلاثاء الماضي على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون سبعة ايام.