شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لحسم الملفات العالقة خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، على حسم الملفات العالقة في فترة التوقف الحالية، قبل العودة من جديد إلى منافسات الدوري العام وصراع المربع الذهبي، خاصة وأن الفريق يرتبط بلقاء هام أمام المقاولون العرب يوم 7 أغسطس المقبل .

و من المقرر أن يعقد مسئولو النادي المصري البورسعيدي جلسة مع على ماهر المدير الفني للفريق، في الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف القيادة الفنية لفريق الكرة ومصير على ماهر من التجديد أو الرحيل عن المصري بنهاية هذا الموسم.

ويرتبط على ماهر مع المصري البورسعيدى بعقد ينتهى بنهاية هذا الموسم، وعقد جلسة في الأسابيع الماضية مع مسئولي النادي لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.

من ناحية أخرى تكثف إدارة النادي البورسعيدي جهدودها لتجديد المفاوضات مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم الفريق، من أجل التجديد للاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، على الرغم من أن عمر كمال رفض في وقت سابق عرض النادي المصري، إلا أن إدارة النادي قررت عد غلق باب التفاوض لإمكانية إقناع اللاعب خاصة وأنه من العناصر المؤثرة بالفريق.

ويجهز مسؤولو النادي المصري، شكوى ضد اللاعب سعيدو سمبورية، لتقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الفترة المقبلة بسبب تغيبه عن مران فريقه دون أسباب.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 43 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.