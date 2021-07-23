شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو..هداية ملاك أول لاعبة مصرية تحمل العلم الأولمبي.. وأبو القاسم يشاركها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار اللجنة الأولمبية على الثنائي هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دي جانيرو 2016، وعلاء أبو القاسم بطل السلاح الحاصل على فضية دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2016 لحمل علم مصر في افتتاح الدورة الأولمبية الحالية.



جاء ذلك بعد مشاورات أجراها حطب مع قيادات اللجنة والبعثة على مدار الساعات الماضية ، بعد استعراض قائمة المشاركين والوقوف على بعض المعايير الخاصة بحملة الأعلام

من جانبها اعربت اللاعبة عن سعادتها، لاختيارها لحمل علم مصر في حفل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية ،لكونه شرف لأى لاعب ولاعبة .

وتعد هداية ملاك اول لاعبة مصرية تحمل العلم الأولمبى فلم تسبقها فتاة غيرها فى حمل علم مصر في الدورات الأولمبية.

وسبق لهداية ان حملت العلم فى ختام الدورة الماضية التى أقيمت فى ريو دى جانيرو 2016 وحققت خلالها اللاعبة المركز الثالث والميـداليـة البرونزية كأول لاعبة مصرية تتوج بميدالية أولمبية فى اللعبة.

هداية ملاك أول لاعب عربية وأفريقية تتأهل إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.

ولدت هداية ملاك عام 1993، وبدأت لعبة التايكوندو وهى فى العاشرة من عمرها، وتدرجت فى اللعبة حتى انضمت لمنتخب الناشئين ومنه الى الكبار.

حققت هداية الكثير والكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحرالمتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.

وفازت هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، بلقب ملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى، التى أقيمت بروسيا أغسطس عام 2015.

وبالانتقال إلى علاء أبو القاسم لاعب منتخب سلاح الشيش، فهو صاحب فضية أولمبياد لندن ، بعد أن نجح فى التتويج بالمركز الثانى والميدالية الفضية ، وأصبح أول مصرى وعربى وأفريقى يحقق ميدالية أولمبية فى لعبة المبارزة فى منافسات فردى الرجال، حيث يعول عليه المصريين و إتحاد السلاح أمال عريضة فى الظهور مجددا على منصات التتويج الأولمبى