شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث مع تاكيس جونياس خطة صفقات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة نادى بيراميدز جلسة مع اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق الكرة الأول، من أجل رسم خطة الصفقات التى من المنتظر أن يتم عقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

وتبحث إدارة نادى بيراميدز مع المدير الفنى الأسماء المرشحة لتدعيم المراكز التى يرغب تاكيس جونياس فى تدعيمها فى مقدمتها مركز المهاجم الصريح الذى يشهد معاناة كبيرة فى الفترة الأخيرة لغياب المهاجم الصريح صاحب الإمكانيات العالية.

وترغب إدارة بيراميدز فى تلبية كافة طلبات المدير الفنى قبل بداية الموسم الجديد، حتى يتمكن من المنافسة بقوة على جميع البطولات التى سيشارك فيها.

من ناحية أخرى، يؤجل مسئولو نادى بيراميدز حسم مصير انتقال نبيل عماد دونجا والبوركينى أريك تراورى لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وإن الثنائى اصبحا على ردار الزمالك بقوة بعدما أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض ترحيبه بضم اللاعبان لصفوف فريقه بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الفريق، لاسيما وإن الزمالك في حاجة لخدمات دونجا لتدعيم وسط الملعب بعد رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى، كما يحتاج لخدمات تراورى الذى يُجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم مثل المغربى أشرف بن شرقى.

وفضل مسئولي بيراميدز تأجيل حسم مصير ثنائى الفريق لحين عرض الأمر على اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق السماوى، والذى سيكون صاحب القرار الأول والأخير في رحيل أي لاعب من اللاعبين وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق في الفترة المقبلة.