شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بمشاركة البعثة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم ، الجمعة، منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، والتى تقام فى طوكيو فى الفترة من 23 يوليو الجارى وحتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة البعثة المصرية والتى تشارك بعدد 134 لاعب ولاعبة فى مختلف الألعاب ، وتستضيف طوكيو الدورة الأولمبية للمرة الثانية في التاريخ بعد استضافتها للمرة الأولى عام 1964.

وتأتى إقامة هذه البطولة بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم العام الماضي 2020 حيث تم التأجيل بناءا على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".

ويقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليابان، والواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة إذ يستمر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021 لمدة 4 ساعات كاملة.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

ومقارنة بالبعثة السابقة التى كانت هى الأكبر عددا، والتى أقيمت فى طوكيو، فكان عددها 119 لاعبا ولاعبة، وبالتالى تكون طوكيو هى الأكبر عددا .

وعقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 عدة اجتماعات على مدار الساعات الماضية ، من أجل التنسيق والترتيب للمشاركة فى حفل الافتتاح المقرر إقامته غدا.

واجتمع المهندس هشام حطب مع المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة وفي حضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية و عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وأفراد البعثة الإدارية خالد حسن وأحمد سعيد وأحمد أسعد وأحمد عبدالعليم وأسامة صادق العلاقات العامة من أجل مراجعة كافة الترتيبات ومراجعة الزي مع جميع اللاعبين المشاركين وأعلام مصر التي سيتم حملها في حفل الافتتاح والتأكد من تجهيز كافة الإجراءات لضمان ظهور بعثة مصر بأفضل شكل يليق بإسم ومكانة وقدرات مصر.

وغادر اول فوج من مصر الى طوكيو يوم 15 يوليو الجارى وكان يضم اداريو اللجنة الأولمبية ، للاطمئنان على كل مايخص وفود البعثة والإقامة وغيرها ، ثم توالت الوفود فى مختلف الألعاب.

أظهرت المسحات التى يخضع لها افراد البعثة المصرية عينة إيجابية من الخبير الأجنبي لمنتخب الچودو الهولندي الجنسية چورچيو چيفزچياني مع ملاحظة وصوله من مصر يوم 18 بعد عمل المسحات المطلوبة قبل السفر و كانت كلها سلبية و ايضا المسحة التي قام بها فور وصوله لمطار طوكيو كانت سلبية و كذلك المسحتان التي قام بها يومي 19 و20 في القرية الاولمبية و لكن هناك اختلاط حتمي لجميع دول العالم اثناء التواجد في الأولمبياد بالرغم من الاجراءات الحازمة.

وتم الاتفاق على الاستعانة بالخبير الفرنسى المسؤول عن تدريب رمضان درويش لاعب المنتخب، فى متابعة وتدريب الثنائي محمد عبد الموجود و محمد على لاعبا المنتخب .