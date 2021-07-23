شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لأساسى المنتخب الأوليمبى استعدادًا للأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو منتخب مصر الأوليمبي الذين شاركو في مباراة إسبانيا أمس الخميس ، لتدريبات استشفائية استعدادًا لمواجهة الأرجنتين يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بأوليمبياد طوكيو 2020.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو التي أقيمت صباح أمس الخميس، ليحصل كل منتخب على نقطة، بينما يتصدر منتخب أستراليا المجموعة بعد فوزه على الآرجنتين 2 / 0.

بدأ منتخب مصر أمام إسبانيا بتشكيل مكون من :محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور ، بينما بدأ منتخب إسبانيا بتشكيل مكون من :سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و اولومو داني و ميرندا جوان .