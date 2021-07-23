شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يتعاهدون على تصحيح المسار أمام المصري بعد 3 هزائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو المقاولون العرب، على استعادة الروح والأداء الرجولي على أرض الملعب، خلال اللقاء القادم والذى يجمعهم بالنادى المصري، يوم 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وذلك لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في جدول الدوري.

وحذر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل، من التهاون في المباراة المقبلة أمام المصري، خاصة بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى خسارة المقاولون 3 لقاءات متتالية، أمام الطلائع ثم الأهلي وبيراميدز.

وعاد فريق المقاولون العرب، إلى التدريبات، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبين خلال عيد الأضحى المبارك، والتى استمرت لمدة 3 أيام، وذلك ليبدأ ذئاب الجبل الاستعداد لمواجهة النادي المصري في الدوري العام.

وأكد مسئولو المقاولون العرب تمسكهم بالجهاز الفني بقيادة عمد النحاس رغم تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلي وأخيرا بيراميدز.

ونجح فريق بيراميدز للعودة إلى الانتصارات بعد غياب 5 مباريات في بطولة الدوري، بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج؛ بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.