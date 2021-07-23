شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج: رزقت بابنتى وتوجت ببطولة العالم فى أسبوع واحد وأشكر زوجتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي فرج بطل لاعب وادي دجلة، والمصنف الأول عالمياً للرجال، عن سعادته البالغة عقب تتويجه ببطولة العالم للاسكواش، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تبلغ 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وقال علي فرج في تصريحات صحفية: لدي أحاسيس كثيرة، كان أسبوعًا مميزاً أصبحت أباً في هذا الأسبوع بعدما رزقت بابنتي فريدة، وتوجت ببطولة العالم، لدي الكثير من الأمور أود قولها، كل مرة أواجه محمد الشوربجي هذا فخر بالنسبة لي، وجيلنا متواجد هنا بسبب إنجازات محمد الشوربجي.

أضاف: كلنا نستيقظ من النوم ولدينا إلهام بمحمد الشوربجي ولدينا حماس لنكون مثله، في بطولة العظماء الثمانية الماضية خسرت كل مبارياتي واليوم أتوج ببطولة العالم، أشكر كل فريقي ووادي دجلة وكريم درويش وشقيقي وائل أكثر شخص داعم بالنسبة لي.

واختتم متحدثاً عن زوجته نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش: أشكر نور الطيب زوجتي، أريد الحديث كثيراً عن نور وعن دعمها لي وأشكر أهلي كلهم.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي المصنف الثاني بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 12-10, 11-9, 11-4.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها علي فرج ببطولة العالم، عقب تتويجه بنسخة عام 2019، والتي أقيمت في شيكاغو أيضًا.