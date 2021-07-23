شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثانية فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري، علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة العالم التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تبلغ 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي المصنف الثاني بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 12-10, 11-9, 11-4.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها علي فرج ببطولة العالم، عقب تتويجه بنسخة عام 2019، والتي أقيمت في شيكاغو أيضًا.

يذكر أن نور الشربيني لاعبة سبورتنج، والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، توجت ببطولة العالم في منافسات السيدات، وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9

بهذا الفوز تواصل نور الشربيني حفاظها على صدارة التصنيف العالمي، بعدما كانت نوران جوهر قد اقتربت من معادلة نقاط الشربيني بعد موسم مميز قدمته لاعبة وادي دجلة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، وأخيراً 2021.