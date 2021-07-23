شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط يفاوض معتز إينو لقيادة الفريق في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي دمياط في مفاوضات مع معتز إينو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لتولي القيادة الفنية لفريق دمياط في دوري القسم الثالث في الموسم المقبل .

كما يدرس إينو عدد من العروض بدوري القسم الثاني و الثالث بعد تلقيه اتصالات من بعض مسئولو الأندية خلال الفترة الأخيرة استعدادًا للموسم الجديد ، ويتولى معتز إينو منصب المدير الفني لفريق 18 سنة يالنادي الأهلي بعد تصعيده في قطاع الناشئين بالنادي مؤخراً.

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إنطلاق النسخة الجديدة من دورى القسم الثانى لكرة القدم فى شهر سبتمبر المقبل، بعد انتهاء الموسم الماضى واعتماد النتائج بشكل رسمى.

وقررت اللجنة الثلاثية دعوة أندية القسم الثانى، لمناقشة شكل المجموعات فى الموسم الجديد، حيث تقترح اللجنة على الأندية إقامة الدورى الجديد من 3 مجموعات، الأولى تضم مجموعة أندية الصعيد، والثانية أندية بحرى والقاهرة معاً، والثالثة تضم أندية الشركات، بحيث لا تتكرر أزمة الموسم الحالى باقتراب صعود 3 أندية شركات للدورى الممتاز الجديد.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الأندية رحبت مبدئياً بهذا القرار وسيتم اعتماده فى الاجتماع المقبل، موضحا أن أندية الشركات فى مجموعة الصعيد ستبقى كما هى فى مجموعة الصعيد بسبب بعد المسافات بين أندية الصعيد وغيرها من الأندية، وبالتالى سيتم وضع أندية الشركات من مجموعتى القاهرة وبحرى فى مجموعة واحدة.