الميركاتو الصيفي | برينتفورد يقتنص هدف ريال مدريد السابق في صفقة قياسية

اقتنص الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، نادي “برينتفورد” هدف ريال مدريد السابق، المدافع “كريستوفر آيير” قادمًا من صفوف سلتيك الأسكتلندي في صفقة قياسية، بـ الميركاتو الصيفي 2021.

وزعمت أقدم صحيفة إسبانية “إل موندو ديبورتيفو” في الميركاتو الصيفي الماضي، ان ريال مدريد كان يراقب عن كثب المدافع الدولي النرويجي الشاب، تمهيدًا للتعاقد معه، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بخدماته ايضًا، آنذاك.

وتمكن سلتيك من الحفاظ على آيير لموسم إضافي، قبل ان يأتي نادي برينتفورد الإنجليزي في هدوءٍ تام ويخطف توقيع اللاعب في الميركاتو الصيفي 2021، مقابل 15 مليون يورو، وبعقد يمتد لمدة 5 سنوات قادمة، أي حتى شهر يونيو من عام 2026.

وأصبح النرويجي آيير أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي العريق “برينتفورد“، الذي سيبلغ عامه الـ131 في شهر أكتوبر القادم، بينما يأتي في المرتبة الثانية لاعب الوسط النيجيري المنضم قبل أيام قليلة، “فرانك أونيكا” بقيمة 10 ملايين يورو.

وذكرت شبكة “ذا أثلتيك” الإنجليزية، ان كريستوفر آيير قدم طلبًا لإدارة سيلتك قبل أسابيع قليلة من أجل السماح له المغادرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتلقى النادي الاسكتلندي عرضين بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني من باير ليفركوزن الألماني ونوريتش سيتي الإنجليزي، وكلاهما قوبل بالرفض.

وصرح مدرب بيرينتفورد، توماس فرانك، بعد التعاقد مع آيير: “أردنا تدعيم الخط الخلفي بمدافع آخر، وكان كريستوفر هو خيارنا الأول، نعتقد أنه يناسبنا بشكل مثالي، فهو جيد جدًا بامتلاكه الكرة، ومميز للغاية في الكرات الهوائية”.

من هو كريستوفر آيير؟

انضم كريستوفر آيير إلى سلتيك الأسكتلندي في فبراير 2016 قادمًا من نادي ستارت النرويجي عن عمر يناهز 17 عامًا، مقابل 650 ألف جنيه إسترليني، بعد ان تم اختباره لمدة أسبوع واحد.

وخرج آيير لفترة إعارة قصيرة في نادي كيلمارنوك الأسكتلندي في عام 2017، وعاد في العام ذاته إلى سلتيك وانتهى به الأمر ليصبح ركيزة أساسية في دفاعهم. وشارك معهم في 176 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 7 أهداف، قدم 7 تمريرات حاسمة.

وحقق المدافع البالغ من العمر 23 عامًا، لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز 3 مرات، أعوام 2017-2018-2019، إلى جانب كأس اسكتلندا مرتين، وكأس رابطة الأندية 3 مرات.

المدافع الدولي النرويجي منذ مارس 2018، يتمتع بالطول الفارع إذ يبلغ المترين تقريبًا، ويتميز بالقوة البدنية العالية، ويُجيد التعامل مع الكرات الهوائية، بالإضافة إلى إجادته الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية بهدوء وسلاسة.

وشارك آيير في 23 مباراة مع المنتخب النرويجي ولم يسجل أي هدف حتى الآن، ومثل الفئات الصغرى للمنتخب الوطني (تحت 15، 16، 17، 18، 19، و21) في 37 مناسبة، وسجل ما مجموعه 10 أهداف.