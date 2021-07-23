شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش: لا أصدق أنها المرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية نور الشربيني عن سعادتها الكبيرة بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها والثالثة على التوالي، وقال نور الشربيني في تصريحات صحفية: احساس صعب جداً الآن، لا أعرف كيف أصف شعوري، لو أحد كان قال لي من قبل ستفوزين ببطولة العالم 5 مرات ما كنت لأصدقه لكنهم الآن 5 مرات.

أضافت البطلة المصرية: نوران جوهر لعبت مباراة كبيرة جداً، وكانت مباراة صعبة علي، نوران كانت تلعب مباراة نهائي لأول مرة لكنها لعبت بشجاعة حتى النقطة الأخيرة لم نكن لنعرف من سيفوز.

واصلت متحدثة عن سر تألقها في الفترة الأخيرة: حاولت العمل على ما ينقصني، وطورت من أدائي لتسهيل المباراة، وهذا جعلني أتحرك في الملعب بطريقة أسهل في ظل الضغط على المنافسين، خسرت أول شوط لي في البطولة خلال مباراة اليوم ولكن عندما أخسره من نوران اللاعبة المصنفة رقم 2 على العالم فهذا أمر جيد.

واختتمت موجهة رسالة إلى أسرتها: أشكر والدي ووالدتي وأسرتي، الوقت الآن متأخر في مصر ولكن أحب أن أوجه إليهم الشكر الآن.

وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج، والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة العالم التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تبلغ 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9.

بهذا الفوز تواصل نور الشربيني حفاظها على صدارة التصنيف العالمي، بعدما كانت نوران جوهر قد اقتربت من معادلة نقاط الشربيني بعد موسم مميز قدمته لاعبة وادي دجلة، وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي.