شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يراجع الأهلي بالفيديو قبل موقعة الخميس المقبل في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة أحمد مصطفى بيبو، على مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات السابقة للنادي الأهلي، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري العام، ويسعى الجهاز الفني لأسوان للبحث عن أفضل طريقة لمواجهة المارد الأحمر، المنتشي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

وعاد أسوان إلى التدريبات مساء أمس الخميس، بعد انتهاء إجازة العيد والتي امتدت لـ 3 أيام، من أجل تجهيز اللاعبين لمواجهة النادي الأهلي، ويعول أسوان على تألق عمرو الحلواني وعمر رضوان ومحمود شبانة مع أبناء الجنوب خلال الفترة المقبلة.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.

من ناحية أخرى، أكد محافظ أسوان على اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان مع ضرورة توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات 7 المتبقية بمشوار الدورى الممتاز، وضرورة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستضافة المباريات المتبقية للفريق 4 مباريات بإستاد بتروسبورت لحين الانتهاء من صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان.

كما حرص على التواصل مع إدارة النوادى بالقوات المسلحة وتوجيه الشكر لها على تعاونها الدائم لدعم الفريق فى أوجه الإقامة والإعاشة للجهاز الفنى واللاعبين.

فيما عرض أحمد سليمان، رئيس النادي، على محافظ أسوان الموقف المالى والالتزامات المالية المطلوبة خلال هذه المرحلة، وأطلع رئيس نادى أسوان، المحافظ على الخطوات التى تمت فيما يخص ملف الاستثمار بعد صدور القرار الوزارى بالتخصيص والحصول على حق الإنتفاع بمدد طويلة جاذبة للمستثمرين.