شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للإسكواش للمرة الـ5 فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج، والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة العالم التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تبلغ 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9

بهذا الفوز تواصل نور الشربيني حفاظها على صدارة التصنيف العالمي، بعدما كانت نوران جوهر قد اقتربت من معادلة نقاط الشربيني بعد موسم مميز قدمته لاعبة وادي دجلة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، وأخيراً 2021.

وحققت نور الشربيني انجازا فريدا بعد تأهلها أمس إلى المباراة النهائية، حيث تعد هذه المرة السابعة في تاريخها والسادسة على التوالي التي تصل فيها الشربيني لنهائي البكولة، لتعادل بذلك انجاز أسطورة الاسكواش جانشير خان.