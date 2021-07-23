شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضع سيناريوهين لضم مروان محسن من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادي الجونة خيارين اثنين لضم مروان محسن من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الساحلى في الموسم القادم 2020 / 2021.

ويخطط مسئولو الجونة للتفاوض مع الأهلى لاستعارة مروان محسن من الأهلي، مع وضع بند يتيح لهم أحقية الشراء بعد انتهاء الإعارة، كما كان الحال مع محمود الجزار، مدافع الأهلي، الذى رحل نهائيا للجونة قبل أيام.

والخيار الثاني الذي يخطط له الجونة هو انتظار موقف اللاعب مع الأهلى، خاصة مع تناول تقارير صحفية تؤكد نية الأهلي الاستغناء عن اللاعب، وبالتالي يحق للجونة ضمه كلاعب حر دون تحمل تكاليف الصفقة.

الجونة غير متأكد من رغبة الأهلي الاستغناء عن اللاعب، لذلك قرروا الدخول في مفاوضات شفوية مع مسئولى القلعة الحمراء لضم اللاعب على سبيل الإعارة الصيف المقبل، تمهيدا لأى خطوة محتملة، وحتى يكون للجونة الأفضلية في حال استغناء الأهلى عن اللاعب بعد ذلك.