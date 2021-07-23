شكرا لقرائتكم خبر عن "أجويرو" يدعم غزل المحلة في مباراته ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب عبد الرحمن عاطف الشهير بـ"أجويرو" مهاجم فريق شباب غزل المحلة من الدخول في قائمة الفريق المشاركة في لقاء الزمالك القادم ببطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد عبد الرحمن عاطف من أبرز العناصر الجيدة من قطاع الناشئين في فريق غزل المحلة حيث قرر خالد عيد المدير الفنى للفريق تصعيد مجموعة كبيرة من اللاعبين تحت السن للاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة ومن عبد الرحمن عاطف.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث ستقام على ستاد القاهرة الدولى يوم الثالث من أغسطيس القادم .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات و التعادل فى 11 مباراة و الخساراة فى 9 مباريات .