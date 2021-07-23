شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 7 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، محاضرة فنية بالفيديو لمنتخب اليد قبل مواجهة البرتغال، و الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن.

الأهلي يعود للتعثّر المحلي ..تعادل مع البنك 1/1 فى الدوري

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

أولمبياد طوكيو.. محاضرة فنية بالفيديو لمنتخب اليد قبل مواجهة البرتغال

ألقى الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو للاعبي المنتخب استعدادا لمواجهة البرتغال يوم 24 يونيو الجاري في أول مواجهات الفريق بنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

إجهاد الضامة وراء غياب ناصر ماهر عن مباراة مصر و إسبانيا في الأولمبياد

أرجع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي غياب ناصر ماهر لاعب منتخب الفريق عن المشاركة في مباراة إسبانيا التى أقيمت صباح اليوم ، فى الجولة الأولى لاوليمبياد طوكيو بسبب شعوره بإجهاد في الغضلة الضامة.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن

تكثف إدارة نادى الزمالك المفاوضات مع فرج عامر رئيس نادى سموحة، من أجل الوصول لاتفاق حول ضم القلعة البيضاء للمهاجم حسام حسن لاعب الفريق السكندرى والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي.

جلسات خاصة لتجهيز على لطفى لدور الحارس الأول فى الأهلي

عقد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي جلسات مكثفة خلال الأيام الماضية مع على لطفي حارس الفريق الأحتياطي من أجل تجهيزه فنياً ومعنوياً للمباريات التى سيخوضها الفريق الفترة المقبلة.

المنتخب الأوليمبي يحقق تعادلا بطعم الانتصار مع إسبانيا فى افتتاح الأوليمبياد

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.

موسيمانى يدرس إراحة العناصر الأساسية فى الأهلى بسبب الإجهاد

ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إراحة أكثر من لاعب في الأهلي خلال الفترة المقبلة بسبب معاناته من الإجهاد.

كارتيرون يجتمع مع طبيب الزمالك لبحث موقف المصابين

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالنادى، من أجل بحث موقف اللاعبين المصابين ووقت عودتهم للتدريبات الجماعية.

خزينة المقاولون تنتظر انتعاشة مادية بعد تتويج طاهر بدوري الأبطال ومشاركته فى الأولمبياد

يترقب مسئولو المقاولون العرب انتعاشة مادية في الأيام المقبلة بعد تألق طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي، وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة اللاعب في المباراة النهائية، التي فاز خلالها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز، حيث ساهم طاهر بشكل فعال في الهدف الثاني الذي سجله أفشة.