7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس، الموافق 22 / 7 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، إجهاد الضامة وراء غياب ناصر ماهر عن مباراة مصر و إسبانيا في الأولمبياد، والزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن.

إجهاد الضامة وراء غياب ناصر ماهر عن مباراة مصر و إسبانيا في الأولمبياد

أرجع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي غياب ناصر ماهر لاعب منتخب الفريق عن المشاركة في مباراة إسبانيا التى أقيمت صباح اليوم ، فى الجولة الأولى لاوليمبياد طوكيو بسبب شعوره بإجهاد في الغضلة الضامة.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن

تكثف إدارة نادى الزمالك المفاوضات مع فرج عامر رئيس نادى سموحة، من أجل الوصول لاتفاق حول ضم القلعة البيضاء للمهاجم حسام حسن لاعب الفريق السكندرى والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي.

الأهلي يعود للتعثّر المحلي ..تعادل مع البنك 1/1 فى الدوري

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

المنتخب الأوليمبي يحقق تعادلا بطعم الانتصار مع إسبانيا فى افتتاح الأوليمبياد

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.

موسيمانى يدرس إراحة العناصر الأساسية فى الأهلى بسبب الإجهاد

ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إراحة أكثر من لاعب في الأهلي خلال الفترة المقبلة بسبب معاناته من الإجهاد.

كارتيرون يجتمع مع طبيب الزمالك لبحث موقف المصابين

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالنادى، من أجل بحث موقف اللاعبين المصابين ووقت عودتهم للتدريبات الجماعية.

خزينة المقاولون تنتظر انتعاشة مادية بعد تتويج طاهر بدوري الأبطال ومشاركته فى الأولمبياد

يترقب مسئولو المقاولون العرب انتعاشة مادية في الأيام المقبلة بعد تألق طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي، وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة اللاعب في المباراة النهائية، التي فاز خلالها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز، حيث ساهم طاهر بشكل فعال في الهدف الثاني الذي سجله أفشة.