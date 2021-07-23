شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: بيراميدز بوابه سموحة للحصول على كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق سموحه تحت قياده مديره الفنى احمد سامى الى التدريبات الجماعيه فى الخامسه مساء غداً ، الجمعه، عقب راحه 4 أيام منحها احمد سامى للاعبين ، وخاض الفريق مبارتين امام مركز شباب كفر الدوار وفاز بخماسيه والمباراه الثانيه امام مياه الاسكندريه وفاز الفريق بثلاتيه قبل اجازه العيد.

ومن المقرر ان يخوض الفريق اخر مبارياته الوديه امام الاسماعيلى الثلاثاء المقبل خلال معسكره بالاسكندريه، ويلعب سموحة مع بيراميدز فى دور الـ 16 لكأس مصر على ملعب السويس الجديد 5 أغسطس.

وطالب سامى اللاعبين بضروره الفوز على بيراميدز مشيرا ان المباراه لن تكون سهله خاصه بعد فوز سموحة على بيراميدز بثلاثية الدورى، وأضاف سامى ان عبور بيراميدز فى الكاس يقرب سموحه من المنافسه على لقب البطولة.

وسادت حاله من الارتياح داخل ارجاء النادى عقب قرار محمد فرج بتجديد الثقه فى بقاء احمد سامى مديرا فنيا للموسم المقبل ليشهد الفريق حاله من الاستقرار المبكر.