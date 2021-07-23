شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو: توقعت إحراز هدف فى الأهلى وأشكر خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، عن توقعه لإحراز هدف في شباك النادي الأهلي قبل المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل فريق.

وقال بامبو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: كنت متوقع أن أسجل هدف، وسجلت في أخر 4 مباريات، أجتهد وأبذل قصارى جهدي، وخالد جلال تحدث معي، وقال لي ستكون على الدكة لكن أثق فيك، وأشكر جميع اللاعبين كلهم يتحدثون معي ويمنحوني الثقة.

أضاف: أن تسجل في الأندية الكبيرة هذا يسجل في مسيرتك، والحمد لله على التعادل مع الأهلي.

ونجح فريق البنك الأهلى في التسبب بخسارة الأهلى لـ4 نقط غالية بالموسم الحالي من الدورى المصري ليعطل المارد الأحمر في صراعه على الاحتفاظ بلقبه المحلى المفضل.

وتعادل البنك مع الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 8 من الدوري الممتاز، ليعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة صدمة التعادل مرة أخرى أمام المارد الأحمر بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25.

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

سجل للأهلي أفشة في الدقيقة 48 وتعادل للبنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من 24 مباراة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 26 نقطة.