شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: لا توجد ركلات جزاء للأهلى أو البنك والحكم أجاد فى إدارة اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سمير عثمان، الخبير التحكيمي، أن عبد العزيز السيد حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي جمعت الفريقين بمنافسات الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أدار اللقاء بكفاءة عالية.

وقال سمير عثمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: فادي فريد دخل بتهور على عمرو السولية في بداية اللقاء وكان يجب إيقاف اللعب واحتساب ركلة حرة، لكن الحكم فضل استكمال اللعب، محمد شريف لم يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد الكرة المشتركة مع لاعب البنك الأهلي لكنها كانت وضع طبيعي البنك الأهلي طالب بركلة جزاء في كرة عمرو السولية بعد ذلك ولكنها كانت كتف قانوني وكلا اللاعبين كانا يجريان على الكرة.

أضاف: عبد العزيز السيد نجح في الاختبارات التي شهدها اللقاء وأتوقع له أداء أفضل في الفترة المقبلة، هو حكم واثق من نفسه، وأمنحه 8.5 من عشرة.

ونجح فريق البنك الأهلى في التسبب بخسارة الأهلى لـ4 نقط غالية بالموسم الحالي من الدورى المصري ليعطل المارد الأحمر في صراعه على الاحتفاظ بلقبه المحلى المفضل.

وتعادل البنك مع الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 8 من الدوري الممتاز، ليعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة صدمة التعادل مرة أخرى أمام المارد الأحمر بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25.

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

سجل للأهلي أفشة في الدقيقة 48 وتعادل للبنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من 24 مباراة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 26 نقطة.