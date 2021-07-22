شكرا لقرائتكم خبر عن المواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري حال تساوى الأهلي والزمالك فى النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض تعادل الأهلي مع البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس ، بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري، حالة من الجدل بشأن موقف بطل النسخة الحالية من الايجبشن ليج، والذي يتربع الزمالك على قمته برصيد 62 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 52 من 24 مباراة، وحال الفوز في الثلاث مباريات المؤجلة سيتساوى القطبين في عدد النقاط وهو ما يجعل التكهن بمصير بطل الدوري غامضا.

ويتسائل الجميع عن الموقف، اذا ما فاز الأهلي والزمالك في كل المباريات المتبقية لهما في منافسات الدوري، ومن سيكن بطل الدوري وقتها، هل الأهلي إم الزمالك، وهل يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة أو فارق الأهداف أو لعب مباراة فاصلة.

لائحة الدوري المصري للموسم الحالي 2020 / 2021 تنص على أنه في حالة التساوي في النقاط سيعود لفارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، باستثناء مراكز الهبوط والمربع الذهبي بنهاية المسابقة،حيث يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة أولا، وفي حالة التساوي يتم الاحتكام لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم في حالة التساوي يتم اللجوء لفارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.

وفي حال تساوي الأهلي والزمالك في النقاط بنهاية الموسم الحالي سيكون من شأنه تتويج الأهلي بلقب الدوري باعتباره المتفوق في المواجهات المباشرة بعدما فاز في مباراة الدور الأول على الزمالك بقمة الدور الأول قبل أن يتعادل القطبين معا في مباراة الأهلي، حيث حصل الفريق الأحمر على 4 نقاط من المواجهات المباشرة فيما لم يحصل الفريق الأبيض سوى على نقطة واحدة وهو ما يمهد طريق الأهلي للتويج بالدرع الـ43 في تاريخه حال تساوي الفريقين في النقاط مع نهاية الموسم الحالي.

ويتبقى للأهلي 10 مباريات في الدوري أمام كلا من الإنتاج الحربي وأسوان والمصري والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا وطلائع الجيش والجونة وإنبي وأسوان.

ويتبقى للزمالك 7 مباريات في الدوري ضد كلا من غزل المحلة والاتحاد السكندري والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.